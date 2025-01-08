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Altay'ın Savunma Oyuncusu Kuban Altunbudak Sakatlandı

Altay'ın Savunma Oyuncusu Kuban Altunbudak Sakatlandı
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Altay'ın genç savunma oyuncusu Kuban Altunbudak, antrenmanda yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. Takım, düşmeme mücadelesi verirken, Kuban'ın yokluğu önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Altay'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kuban Altunbudak'ın antrenmanda kasık sakatlığı yaşadığı ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşmeme mücadelesi veren Altay, ikinci devrenin hazırlıklarını Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi çalışmalarını teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde yoğun bir şekilde gerçekleştirirken savunma oyuncusu Kuban Altunbudak'ın sakatlığı moralleri bozdu. Sezonun ilk yarısında zaman zaman takımın değişilmez isimlerinden olurken 10 karşılaşmada ilk 11'de görev yapıp 900 dakika süre alan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun kasık sakatlığı yaşadığı ifade edildi.

1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Kuban'ın kasık bölgesindeki ağrılarının artması sonrasında sağlık ekibi tarafından MR'ının çekilmesine karar verildi. Bu süreçten sonra antrenmanlara katılmayan ve MR'ı çekilen 23 yaşındaki oyuncudan üzücü haber geldi. Savunma oyuncusunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Böylece Kuban'ın siyah-beyazlı formayla ikinci devrenin hemen başındaki en az 3 maçı kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Altay'da ligin ilk yarısında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ceyhun da sezonu kapatmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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