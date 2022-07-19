Altay'ın sağlık sponsoru Medicana

İzmir'in asırlık çınarı Altay Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sözleşme kapsamında, Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Altay'ın bünyesinde görev yapan tüm profesyonel ve altyapı sporcu ile teknik heyetin sağlık hizmeti, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ve Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar imza törenine katıldı.

ULVİ ÜNAL: YENİDEN SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ise sağlık sektöründe öncülük eden Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "İzmir'deki tüm spor kulüpleri için gösterdikleri hassasiyet takdire şayan bir durum. Umuyorum sporcularımız sakatlanmaz ve tedavi görmeleri gerekmez ama öyle bir şey olursa en iyi sağlık hizmetini alacaklarından kuşkum yok" dedi.