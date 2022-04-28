Altay'ın olaylı kongresi ertelendi

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olaylı geçen olağanüstü genel kurulu, süresi uzayınca ileri bir tarihe ertelendi. Kongre Divanı Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, saat 14.00'te başlayan kongrenin 19.15'e kadar sürmesi üzerine, "İftar saatinin yaklaşması nedeniyle kongremize, ileri bir tarihte kaldığı yerden devam edeceğiz" dedi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda organize edilen kongrede 6 yıldır başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu görevini bırakırken, yönetim açık oylama ile ibra edildi. Altay'ın toplam borcu 371 milyon 74 bin TL olarak açıklandı. Üyelerin kavga ettiği kongrede başkan adayı çıkmadı.

Kongre öncesi başkanlığa aday olması beklenen ancak aday olmayan İbrahim Akman'a da eleştirilerde bulunan Özgür Ekmekçioğlu, "İbrahim Bey, 'Elimizi taşın altına koyarız' dedin gel koy elini. Bana başkanlığa niyetli olduğunu söyledi, kulüple ilgili tüm bilgileri, hesapları ona gönderdik. Biz kulübü hiç bırakıp kaçmadık. O haddini bilecek, bize kaçıyorsun diyemez. Ben Lis ve Kazım'ı satmadım kardeşim. Görevi şerefli ve onurlu şekilde bırakacağız. Benim paraya ihtiyacım yok. Alacağımın hepsini bağışlamamı istedi. 'Sen bağışlayacak mısın' dedim, 'Zarara uğratırsam bağışlarım' dedi. Ben 26 milyon dolar para vermişim bu kulübe. 30 milyon TL'mi hibe edeceğimi söyledim. Bu kadar artistlik yaptın, şov yaptın, kulübü ikiye böldün. Kusura bakma 100 milyon TL de sen çıkar. Bu arkadaş bu işi hafife aldı, bu kulüp sana mı yalvaracak? Gel aday ol" dedi.