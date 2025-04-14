Altay'ın Kümede Kalma Umudu Tehlikede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 5 maçını kaybeden bu süreçte sadece 3 puanını ligden çekilen Afyonspor'dan alan Altay, kümede kalma şansını iyice zora soktu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, son haftalara girilirken ligde kalma umudunu iyice zora soktu. Son olarak hafta sonu İnegölspor ile oynadığı maçı kaybederek arka arkaya 5. yenilgisini alan ve bu süreçte sadece 3 puanını ligden çekilen Afyonspor'dan almayı başaran İzmir ekibi, ligde kalmak için tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin hata yapması bekleyecek. Başka bir senaryoda siyah-beyazlılar 2. Lig'e veda edecek. TFF 2. Lig Beyaz Grupta 16 Nisan Çarşamba günü seyircisiz oynama cezası aldığı erteleme maçında Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'u konuk edecek olan Altay, daha sonra Kepezspor, Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor'la karşılaşıp sezonu noktalayacak. Böylece İzmir ekibi, kalan 4 maçından üçünü iç sahada oynayacak.

Siyah-beyazlılar, bu sezon küme düşmesi halinde en son 2017 yılında mücadele ettiği 3. Lig'e 8 yıllık bir aranın ardından tekrar dönüş yapmış olacak.

Öte yandan Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele ediyordu. - İZMİR