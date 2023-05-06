Altay'ın konuğu ligden düşen Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de son iki üç maçını kaybetmeyen Altay, yarın saat 16.00'da Denizlispor'u konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig'de son iki üç maçını kaybetmeyen Altay, yarın saat 16.00'da Denizlispor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi, üç maçlık beraberlik serisini bozarak rakibini mağlup edip alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 36. hafta mücadelesinde Denizlispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay 34 puanla 13. sırada yer alırken, ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise 17puanla 18. basamakta bulunuyor.

Oynadığı son 3 maçta berabere kalan ve ligde 5 maçtır kazanamayan Altay, 3 puan alıp rahat bir nefes almak istiyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi Mersin bölgesinden hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Salih Burak Demirel ve Sabri Öğe yapacak. - İZMİR

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