Altay'ın kongresi ertelendi - Haberler

ALTAY'ın 28 Nisan'da yarıda kalıp yarın tamamlanacağı açıklanan olağanüstü genel kurulu fiziki koşullar sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yarıda kalan toplantıya devam edilebilmesi için toplantı salonunda olması gereken gerekli materyaller ve fiziki koşullar sağlanamadığından; 20.05.2022 tarihinde İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30 itibariyle Olağanüstü Genel Kurul'a kaldığı yerden devam edecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor