Altay'ın kongresi ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'ın kongresi ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altay'ın kongresi ertelendi

ALTAY'ın 28 Nisan'da yarıda kalıp yarın tamamlanacağı açıklanan olağanüstü genel kurulu fiziki koşullar sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi.

İZMİR (DHA) -

ALTAY'ın 28 Nisan'da yarıda kalıp yarın tamamlanacağı açıklanan olağanüstü genel kurulu fiziki koşullar sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yarıda kalan toplantıya devam edilebilmesi için toplantı salonunda olması gereken gerekli materyaller ve fiziki koşullar sağlanamadığından; 20.05.2022 tarihinde İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30 itibariyle Olağanüstü Genel Kurul'a kaldığı yerden devam edecektir" denildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

İzmir, Mayıs, Nisan, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title