Altay'ın kadro dışı bıraktığı Eren Erdoğan'a Iğdır Futbol Kulübü talip oldu
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Altay'ın 1. Lig ekiplerinden Eren Erdoğan'ı kadro dışı bırakmasının ardından, 2. Lig temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü'nün transfer teklifi düşük kalınca görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a 2'inci Lig temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi. Iğdır temsilcisinin siyah-beyazlılara sunduğu teklifin düşük kalması üzerine transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Altay'ın değerini bulmaması halinde Eren'i satmayı düşünmediği, ancak oyuncunun affedilmesinin de gündemde olmadığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor