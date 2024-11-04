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Altay'ın Kabus Dönemi Devam Ediyor: 5 Mağlubiyet ve 8 Haftadır Galibiyet Yok

Altay'ın Kabus Dönemi Devam Ediyor: 5 Mağlubiyet ve 8 Haftadır Galibiyet Yok
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, son olarak Adana 01 FK'ya 2-0 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Düşme hattına demir atan kulüp, sekiz haftadır galibiyet yüzü göremiyor ve maddi sorunlarla boğuşuyor. Taraftarlar yönetimi eleştirirken, kulübün kurtuluşu için güçlü bir yatırımcıya ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzmeye devam ediyor. Son olarak evinde Adana 01 FK'ya 2-0 yenilen siyah-beyazlılar art arda 5'inci mağlubiyetini aldı. Düşme hattına demir atan İzmir temsilcisinin galibiyet özlemi 8 haftaya yükseldi. Ligde tek galibiyetini sezonun 2'nci haftasında Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında elde eden Altay, daha sonra oynadığı 8 maçın 7'sini kaybedip, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Grupta 5 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir ekibi son 5 karşılaşmada 16 gol yerken, sadece 1 gol atabildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen siyah-beyazlılar, bu sezon da kabus görmeye devam ediyor. Maddi sorunlarla boğuşan İzmir ekibi gösterdiği performansla umut vermiyor. Taraftarlar sosyal medyada yönetime ve teknik ekibe tepki gösterirken, kulübün kurtuluşu için tek çıkar yolun güçlü bir yatırımcı ile anlaşma sağlanması olduğu belirtiliyor. Toplam borcu 800 milyon TL'ye ulaşan Altay'da henüz ciddi bir yatırımcı bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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