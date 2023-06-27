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Altay'ın golcüsü Paixao Ümraniyespor'a mı gidiyor?

Altay'ın golcüsü Paixao Ümraniyespor'a mı gidiyor?

Spor Haberleri

Altay'ın maddi sorunları nedeniyle transfer yapamadan gireceği yeni sezonda, alacaklarını tahsil edemeyen Marco Paixao'nun Ümraniyespor'la prensipte anlaştığı iddia edildi. Ancak golcü oyuncunun Altay'da kalmak istediği belirtiliyor.

p> Spor Toto 1'inci Lig'de yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle yeni sezona da transfer yapamadan girecek Altay'ın en önemli futbolcusu Marco Paxiao kafaları karıştırdı. Alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurup serbest kalma hakkını elde eden Portekizli golcüye geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor talip oldu. Ümraniyespor'la prensipte anlaştığı iddia edilen Paixao'nun Altay'da kalmak istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılardaki alacaklarını bırakmak istemeyen 38 yaşındaki golcünün kendisine acilen ödeme yapılırsa serbest kalma hakkını elde etmesine ve önemli tekliflere rağmen yeni sezonda da İzmir ekibinde forma giyebileceği belirtildi. Son 5 sezondur Altay'da top koşturan Paixao, Spor Toto 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olup kırılması güç bir rekora imza attı. Altay'ın tarihine geçen Portekizli ilerlemiş yaşına rağmen birçok kulübün transfer listesine girdi. Transfer tahtasını açamayan Altay'da yönetimin en büyük hedefi mevcut kadroyu korumak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

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