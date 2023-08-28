Altay'ın golcüsü Marco Paixao yeni sezonda 2 gole ulaştı

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao, yeni sezonun ilk üç haftasında şimdiden 2 gole ulaştı. Altay'ın Portekizli golcüsü, Şanlıurfaspor ve Kocaelispor maçlarında gol atarak performansını sürdürdü.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao, yeni sezonun ilk üç haftasında şimdiden 2 gole ulaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 21 golle bitirerek gol kralı olan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon da ligin ilk 3 haftası itibariyle Tuzlaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyememesine rağmen Şanlıurfaspor (1) ve Kocaelispor (1) maçlarında gol atarak şimdiden iki gole ulaştı.

Öte yandan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı oldu. Portekizli oyuncunun bu sezon da gol krallığı unvanını alması durumunda son 6 sezonda 5. kez gol krallığı sevinci yaşamış olacak. - İZMİR