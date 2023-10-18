Altay'ın golcüsü Marco Paixao şut ortalamasında lider

Altay'ın 39 yaşındaki golcü oyuncusu Marco Paixao, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada maç başına şut ortalamasında 2,57'lik oranı yakalayarak bu alanda Eyüpsporlu futbolcu Ahmet Kutucu'dan (3,00) sonra en iyi oyuncu konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 39 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, rakip kalelere yaptığı şut denemesiyle ligin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı formayla ligde bu sezon 7 maça çıkan ve bu maçlarda 90'ar dakika forma giyen Portekizli oyuncu, istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Paixao, bu istikrarlı performansının yanında şutlarıyla da lige damga vurmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte maç başına şut oranında 2,57'lik oranı tutturarak bu alanda 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da oynayan Ahmet Kutucu'nun (3,00) ardından ligin en iyi oyuncusu konumunda yer alıyor. 39 yaşındaki oyuncuyu ise Göztepe forması giyen ve 2,50'lilik orana sahip olan Mame Diouf takip ediyor.

Öte yandan Marco Paixao, bu sezon 2 gol ve 1 asist kaydederek siyah-beyazlı takımda en fazla gole katkı veren oyuncu olmayı da başardı. - İZMİR