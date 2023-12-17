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Altay'ın golcüsü Marco Paixao kötü bir dönemden geçiyor

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Altay'ın 1. Lig'de son sırada yer alan Marco Paixao, bu sezon istediği performansı gösteremiyor. Daha önce gol kralı olan Portekizli futbolcu, sadece 3 gol atabildi.

1'inci Lig'de 2 puanla son sırada yer alan Altay'da usta forvet Marco Paixao da takımı gibi kötü bir dönemden geçiyor. Daha önce 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başaran Portekizli santrfor bu sezon 13 maç sonunda 3 golde kaldı. Siyah-beyazlı formayla 2018-19'da 29 kez rakip fileleri sarsan Paixao, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 22'şer gol atarak üst üste 3 kez gol kralı olmayı başardı. Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22'de fazla forma şansı bulamayan 39 yaşındaki forvet sezon bitmeden takımdan ayrıldı. Altay'ın 1'inci Lig'e düşmesiyle yuvaya dönen Marco Paixao, geçen sezon 21 gol atarak yeniden gol kralı oldu. Bu sezon ise gol krallığı yarışında alt sıralarda kalan tecrübeli futbolcu Şanlıurfaspor (D), Kocaelispor (D) ve Sakaryaspor filelerini sarsabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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