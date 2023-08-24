Altay'ın golcüsü Marco Paixao Kocaelispor maçında forma giyebilir

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçına odaklanan Altay'da golcü Marco Paixao'nun zorlu 90 dakikaya yetişeceği öğrenildi. Geçen hafta antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle iç sahada 1-0 galibiyetle sonuçlanan Tuzlaspor karşılaşmasında görev yapamayan usta forvetin iyileştiği ve antrenmana çıktığı belirtildi.

Diz yan bağında zorlanma olan 38 yaşındaki Portekizli yıldızın takıma dönmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Kocaeli'ye götürülecek Paixao'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına maç günü karar verilecek. Ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen tecrübeli oyuncu bu sezon ilk hafta deplasmanda Şanlıurfaspor filelerini sarstı.