Altay'ın gol makinası Marco Paixao fiziksel olarak hazır

Altay'ın golcü oyuncusu Marco Paixao'nun yeni sezon öncesi fiziksel olarak lige tam anlamıyla hazır olduğu belirtildi. Paixao, geçen sezon gol krallığı yaşadığı dönemde ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle takıma geç katılmıştı. Ancak yapılan ödeme sonrası ikinci etap kampında takımla birlikte antrenmanlara katıldı ve yaz tatilinde de bireysel çalışmalarını aksatmadı.

Altay'ın gol makinası Marco Paixao'nun yeni sezon öncesi fiziksel olarak lige tam anlamıyla hazır olduğu vurgulandı. Geçen sezon 21 gol atarak 1'inci Lig'de 4'üncü kez gol krallığını ilan eden ve tarihte bunu başaran ilk futbolcu olan 38 yaşındaki Portekizli santrfor ödemeleri zamanında yapılmayınca takıma geç katılmıştı.

Parası eksik yatınca Afyon'daki ilk etap kampında bireysel çalışan Paixao, yapılan ciddi ödeme sonrası 12 günlük ikinci etapta takımla birlikte tüm antrenmanlara katıldı. Hazırlık maçlarında da forma giyen usta forvetin yaz tatilinde bireysel çalışmalarını aksatmadığı ve fiziksel durumunun üst düzeyde olduğu öğrenildi. Transfer yasağı süren Altay'da diğer yabancıların ayrılmasıyla Paixao kadrodaki tek yabancı olarak kaldı.