Altay'ın Genç Yıldızı Osman Utkan Gülalan Profesyonel Sözleşme İmzaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da sezon öncesi Süper Lig kulüplerinin radarına giren 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan, 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Başkan Sinan Kanlı'nın yer aldığı imza törenine genç futbolcunun ailesi de katıldı. İzmir temsilcisinin U19 takımında görev yapan Osman, A takımla da antrenmanlara katılıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Utkan Gülalan'a Altay formasıyla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Genç krampon ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 yıldır formasını gururla taşıdığım Altay kulübümle profesyonel sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Altyapıda geçirdiğim her yıl bana çok şey kattı. Bu süreçte emeği olan tüm hocalarıma, aileme ve her zaman yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi çok daha fazla çalışma, çok daha fazla mücadele zamanı. Altay için en iyisini yapmak için sahada olacağım" dedi.

Osman için Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Altay'a 600 bin Euro teklif ettiği iddia edilmişti.