Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'nın piyasa değeri yükseldi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sergilediği performansla dikkat çeken genç stoper Efe Sarıkaya'nın piyasa değeri güncellendi. İzmir ekibinin 17 yaşındaki savunma oyuncusunun transfermarkt verilerine göre değeri 375 bin Euro'dan 550 bin Euro'ya yükseldi.

17 yaşındaki savunma oyuncusunun transfermarkt verilerine göre değeri 375 bin Euro'dan 550 bin Euro'ya yükseldi. Altay'ın en değerli oyuncusu konumuna gelen ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcunun yaz döneminde yuvadan uçabileceği ifade edildi.