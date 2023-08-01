Altay'ın genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan: 'A takımda oynamak hayalimdi'

ALTAY'ın genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Altyapıda forma giyen her oyuncunun hayalinin A takımda oynamak olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, 'Benim de hayalim buydu. A takıma yükselip maça çıktığımda çok güzel hisler yaşadım. Kendimi çok değerli hissettim. Taraftarlarımız da altyapıdan çıkan oyuncuların arkasında duruyor. Kendimi daha fazla geliştirip, daha değerli hissetmek istiyorum' dedi. Geçen sezon ilk kez düzenli forma giydiğini söyleyen Eren, 'Geçen sene iyi bir sezon geçirdim diyebilirim ama bu daha iyisini yapamayacağım diyemem. Daha iyisi de olabilirdi. Bu sezon daha iyi olacağımı düşünüyorum. Skora daha fazla katkı verip, takımıma emek vermek istiyorum' diye konuştu. Kampta yoğun bir tempoda çalıştıklarını aktaran genç krampon, 'Tuna hocamızın, 'Sezon başı kampta ağlamayan, sezon içinde gülemez' diye bir lafı var. Yoruluyoruz ama güzel bir yorgunluk' yorumu yaptı. İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan Eren Erdoğan'ın bu sezon 10 numaralı Altay formasını giyeceği açıklandı. Torbalıspor altyapısı oynarken de 10 numara giyme hevesi olduğunu anlatan Eren, '10 numaranın sorumluluğu yüksek. Bunu biliyorum. Bunu kaldırabileceğimi düşünüyorum. İnşallah 10 numaraya yakışan bir şekilde takımıma oyun ve skor katkısı sağlayabilirim bu sene' dedi. Hedefinin Altay'da kaptanlık yapmak olduğunu anlatan Eren, taraftarların desteğiyle güzel bir sezon geçireceklerini belirtti.

ALTAY'ın genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Altyapıda forma giyen her oyuncunun hayalinin A takımda oynamak olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Benim de hayalim buydu. A takıma yükselip maça çıktığımda çok güzel hisler yaşadım. Kendimi çok değerli hissettim. Taraftarlarımız da altyapıdan çıkan oyuncuların arkasında duruyor. Kendimi daha fazla geliştirip, daha değerli hissetmek istiyorum" dedi.

Geçen sezon ilk kez düzenli forma giydiğini söyleyen Eren, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim diyebilirim ama bu daha iyisini yapamayacağım diyemem. Daha iyisi de olabilirdi. Bu sezon daha iyi olacağımı düşünüyorum. Skora daha fazla katkı verip, takımıma emek vermek istiyorum" diye konuştu. Kampta yoğun bir tempoda çalıştıklarını aktaran genç krampon, "Tuna hocamızın, 'Sezon başı kampta ağlamayan, sezon içinde gülemez' diye bir lafı var. Yoruluyoruz ama güzel bir yorgunluk" yorumu yaptı.

İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan Eren Erdoğan'ın bu sezon 10 numaralı Altay formasını giyeceği açıklandı. Torbalıspor altyapısı oynarken de 10 numara giyme hevesi olduğunu anlatan Eren, "10 numaranın sorumluluğu yüksek. Bunu biliyorum. Bunu kaldırabileceğimi düşünüyorum. İnşallah 10 numaraya yakışan bir şekilde takımıma oyun ve skor katkısı sağlayabilirim bu sene" dedi. Hedefinin Altay'da kaptanlık yapmak olduğunu anlatan Eren, taraftarların desteğiyle güzel bir sezon geçireceklerini belirtti.