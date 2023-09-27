Altay'ın genç oyuncusu Ali Kızılkuyu teknik heyetin beğenisini kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor arasında oynanan müsabakanın son bölümlerinde oyuna giren Ali Kızılkuyu, gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini topladı. 22 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki maçlarda daha fazla 11'de şans bulması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor arasında oynanan müsabakanın son bölümlerinde oyuna giren Ali Kızılkuyu, gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini topladı. 22 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki maçlarda daha fazla 11'de şans bulması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor'la karşılaşan Altay, müsabakadan 1-1'lik sonuçla ayrılsa da Ali Kızılkuyu'nun gösterdiği performans siyah-beyazlı teknik heyeti ve camiayı mutlu etti. Karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil olan 22 yaşındaki Kızılkuyu, İzmir ekibinin gerçekleştirdiği atakları başlatan oyuncu olmasının yanı sıra 89. dakikada kornerden atılan golün de hazırlayıcısı oldu. Altyapı patentli futbolcu, siyah-beyazlıların 1 puan kazanmasında etkin rol oynadı.

Ali Kızılkuyu, bu sezon siyah-beyazlı formayla Trendyol 1. Lig'de 5 maça çıkarken, toplam 152 dakika sahada kaldı. - İZMİR