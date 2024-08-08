Altay'ın genç kalecisi Ulaş Hasan Özçelik'e lisans çıkarma telaşı
Altay, genç kalecisi Ulaş Hasan Özçelik'in lisansını çıkarmak için Altınordu'ya yetiştirme bedeli ödemesi gerektiğini öğrendi. Ulaş, Altay altyapısında görev yapmış ve yeni sezonda takımın kalesini koruması bekleniyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, genç kalecisi Ulaş Hasan Özçelik'e lisans çıkarmanın telaşını yaşıyor. Ocak ayında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki file bekçisinin lisansını çıkarmak için Altay'ın Altınordu'ya yetiştirme bedeli ödemesi gerektiği öğrenildi. Altay altyapısına 2018 yılında transfer olan Ulaş, siyah-beyazlı formayla sırasıyla U14, U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptı.
Genç eldiven geçen sezon deplasmanda 4-0 kaybettikleri Göztepe derbisinde ikinci yarıda Mustafa'nın yerine kaleyi korumuştu. Henüz resmi sözleşme imzalamayan Ozan'ın takımdan ayrılması halinde Altay'ın kalesini yeni sezonda Ulaş'ın koruması bekleniyor.