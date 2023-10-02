Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk galibiyetini ikinci hafta mücadelesinde Tuzlaspor'a karşı almıştı.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona Şanlıurfaspor yenilgisiyle başlayan ve bir sonraki hafta Tuzlaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetiyle tanışan Altay, ilerleyen süreçte oynadığı 5 maçta 3 puana hasret kaldı. İzmir ekibi, Kocaelispor, Göztepe ve Erzurumspor FK'ya yenilirken, Bodrumspor ve Giresunspor ile de berabere kaldı. Altay, gelecek hafta İzmir'de karşılaşacağı Ümraniyespor'u mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor.

Siyah-beyazlılar düşme hattında kaldı

Bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altay, topladığı 5 puanla düşme hattının son basamağı olan 16. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon yaşadığı birçok olumsuzluğa rağmen gelecek hafta birebir rakibi olan Ümraniyespor'u hatasız geçerek düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor. İzmir ekibi, müsabakayı kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve rakiplerinin sonuçlarına göre düşme hattından kurtulma şansını elde edecek. - İZMİR