Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

SPOR Toto 1'inci Lig'de Boluspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan kümede kalma mücadelesindeki Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Son olarak 3 Nisan'da evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra sırasıyla Bandırmaspor (D) ve Altınordu'ya 2-1 yenilip, Gençlerbirliği (D) ile 0-0, Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı. Son 3 maçından 3 puan çıkaran İzmir temsilcisi, bu hafta küme düşen Denizlispor'u konuk ettikten sonra gelecek haftayı bay geçirecek. Altay, son haftada ise iddiası bulunmayan Tuzlaspor'u ağırlayacak.

Ligde 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan Altay, kalan 3 haftada 2 maça çıkacak. Siyah-beyazlıların kümede kalma mücadelesindeki rakipleri Altınordu (34), Erzurumspor (33) ve Gençlerbirliği (31) ise 3'er karşılaşma oynayacak. Bu hafta oynanacak Erzurumspor-Gençlerbirliği ve gelecek haftaki Altınordu-Erzurumspor karşılaşmaları kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendirecek. Altay, sezon bitiminde olası puan eşitliğinde ikili averajda üstün olduğu Gençlerbirliği, Altınordu ve Erzurumspor'u geride bırakacak.