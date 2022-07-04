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Altay'ın eski futbolcuları Pendikspor'da buluştu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'ın eski futbolcuları Pendikspor'da buluştu

Tarihinde ilk kez bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Pendikspor, yeni sezon öncesi eski Altaylıları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Tarihinde ilk kez bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Pendikspor, yeni sezon öncesi eski Altaylıları kadrosuna katmaya devam ediyor. 2020-21 sezonunda Altay'ı çalıştıran teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan İstanbul ekibinde forma giyen gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz, önceki sezon da Altay'la 1'inci Lig'de kupa kaldırmıştı. Teknik patron Özköylü ve Berkay'ın ardından 4 eski Altaylı daha Pendikspor'la sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi 2020 yılında Altay'da görev alan kaleci Burak Öğür'ün yanı sıra geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terleten Leandro Kappel, Khaly Thiam ve son olarak Murat Akça'ya imza attıran Pendikspor'un yine eski bir Altaylı olan Adrien Regattin'le de söz kestiği iddia edildi. Altay'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra geçen sezon Yunanistan'ta Volos NPS forması giyen Regattin'in de imza atması halinde 6 eski Altaylı futbolcu Pendikspor'un başarısı için ter dökecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Osman Özköylü Pendikspor Altay Spor Haberler

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