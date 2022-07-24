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Altay'ın defansı sağlam

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'ın defansı sağlam

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek Altay'ın en tecrübeli bölgesi savunma hattı olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek Altay'ın en tecrübeli bölgesi savunma hattı olacak. Siyah-beyazlılarda kale, savunma ve defansif orta saha mevkileri deneyimli oyunculardan oluşacak. Yönetim, sözleşmesi sona eren 7 yerli oyuncuyla anlaşarak önemli hamleler yaparken, imza atan futbolcuların büyük bölümünün defansta yer alması dikkat çekti.

İzmir ekibiyle kontrat yenileyen kaleci Ozan, stoper İbrahim, sağ bek Tolga, sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'un yeni sezonda ilk 11'in değişmez isimleri arasında yer alması bekleniyor. Altay'da geçen sezonki kadrodan kalan tek yabancı olan Eric Björkander ve sakatlığının ardından futbola geri dönmeye hazırlanan Gencer de stoper olarak takıma katkı sağlayacak. Defansını sağlama alan Altay'ın tecrübeli olarak orta sahasında Zeki, forvetinde ise Deniz Kadah yer alıyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

İzmir Altay Spor Haberler

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