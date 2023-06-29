Üye Girişi
Haberler
Altay'ın defans oyuncularına teklifler geldi

Altay'ın defans oyuncularına teklifler geldi

Spor Haberleri

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen defans oyuncuları Tolga Ünlü ile Özgür Özkaya'ya aynı ligden teklifler geldiği iddia edildi. Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetim, alacaklarını ödeyerek iki futbolcuyu yuvada tutmak istiyor.

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen defans oyuncuları Tolga Ünlü ile Özgür Özkaya'ya aynı ligden teklifler geldiği iddia edildi. Geçen sezon siyah-beyazlı takımda sağ bek olmasına rağmen orta sahada görev alan Tolga ile Sakayaspor'un ilgilendiği, fazla forma şansı bulamayan sol bek Özgür'e eski kulübü Şanlıurfaspor'un talip olduğu iddia edildi. Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetim, alacaklarını ödeyerek iki futbolcuyu yuvada tutmak istiyor. Tolga Ünlü, 2022-23 sezonunda 33 maçta forma giyip, 4 asist yaptı. Özgür ise 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Özgür Özkaya Tolga Ünlü Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title