Altay'ın defans oyuncularına teklifler geldi

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen defans oyuncuları Tolga Ünlü ile Özgür Özkaya'ya aynı ligden teklifler geldiği iddia edildi. Geçen sezon siyah-beyazlı takımda sağ bek olmasına rağmen orta sahada görev alan Tolga ile Sakayaspor'un ilgilendiği, fazla forma şansı bulamayan sol bek Özgür'e eski kulübü Şanlıurfaspor'un talip olduğu iddia edildi. Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetim, alacaklarını ödeyerek iki futbolcuyu yuvada tutmak istiyor. Tolga Ünlü, 2022-23 sezonunda 33 maçta forma giyip, 4 asist yaptı. Özgür ise 16 karşılaşmada 2 asistle oynadı.