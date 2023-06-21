Altay'ın borcu 2 haftada 40 milyon TL arttı

p> Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden ve kaynak arayışlarını sürdüren Altay'ın toplam borcu kur yükselişi nedeniyle yaklaşık 2 haftalık süreçte 40 milyon TL daha yükseldi. Siyah-beyazlılarda Başkan Ayhan Dündar'ın güven tazeleyerek yeniden seçildiği 5 Haziran'daki kongrede 13.7 milyon Euro olan kulübün döviz borcu 310 milyon TL'ye tekabül ederken, Euro'nun yükselişiyle bu rakam 350 milyon TL'nin üzerine çıktı. Türk Lirası olarak 188 milyon TL borcu bulunan Altay'ın toplam borcu 538 milyon TL'ye ulaştı. Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan İzmir temsilcisi, mevcut kadrosunu koruyarak yeni sezona başlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor