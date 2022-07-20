Altay'ın, Afyonkarahisar kampı sürüyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor. İzmir temsilcisinin geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilen antrenmanlar ile devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maçla sürdü. Teknik heyet ve futbolcuların eksiksiz katıldığı antrenmanların fotoğrafları ise kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar İzmir Altay Spor Haberler

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