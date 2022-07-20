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Altay'ın, Afyonkarahisar kampı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay'ın, Afyonkarahisar kampı sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

İzmir temsilcisinin geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilen antrenmanlar ile devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maçla sürdü. Teknik heyet ve futbolcuların eksiksiz katıldığı antrenmanların fotoğrafları ise kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar İzmir Altay Spor Haberler

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