Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay ilklerin peşinde

Spor Haberleri

Altay ilklerin peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 4'üncü haftada ilk puanını alan 18'inci sıradaki Altay, pazar günü konuk edeceği lider Bodrumspor'u yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 4'üncü haftada ilk puanını alan 18'inci sıradaki Altay, pazar günü konuk edeceği lider Bodrumspor'u yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligin flaş ekibini mağlup etmesi durumunda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 10 puanlı rakibine 5'inci haftada ilk yenilgisini tattıracak. Altay'ın kazanması halinde Ayhan Dündar başkanlığındaki yeni yönetim de ilk kez galibiyet coşkusu yaşayacak.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, ligde oynadığı 4 maçta 3'er gol atarak 12 gole ulaşan Bodrumspor karşısında oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Sezon öncesi provalarda Afyon kampında 2 kez, İzmir'de 1 kez karşılaştığı Bodrumspor önünde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde de rakibine üstünlük sağlamak istiyor. Altaylı taraftarlar da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na oynanacak zorlu müsabaka öncesi takımlarına tam destek vermek için kolları sıvadı.

TAŞDEMİR RAKİP OLACAK

Ligde pazar günü İzmir'de oynanacak Altay-Bodrumspor maçında siyah-beyazlılar eski dostlarıyla rakip olacak. 2017-18'de 2'nci Lig'de Altay'ı çalıştıran Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in yanı sıra Altay altyapısından yetişen Süleyman Özdamar ve farklı dönemlerde siyah-beyazlı formayı giyen Yekta Kurtuluş ile Egemen Gençalp, eski takımlarına karşı mücadele edecek.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Adanaspor Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title