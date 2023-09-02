Altay ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek

Altay ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 65. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Altay'ın 26'ya 13 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe yarın saat 21.45'te Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşılaşacak. Ev sahibi Altay, ligdeki ikinci galibiyetini almak isterken, konuk ekip Göztepe ise bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor. Kokovic yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligin ilk üç haftası itibariyle 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 17. sırada yer alıyor. Tuna Üzümcü idaresindeki siyah-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Rekabette üstünlük Altay'da

Altay ile Göztepe, bugüne kadar 64 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan mücadelelerde siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Altay, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe de 13 kez rakibini mağlup etti. 25 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. - İZMİR