Altay ile Göztepe, profesyonel liglerde yarın 60. kez karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'in iki İzmir temsilcisi Altay ile Göztepe, yarın profesyonel liglerde 60. randevuya çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'in iki İzmir temsilcisi Altay ile Göztepe, yarın profesyonel liglerde 60. randevuya çıkacak.

Ligin 34. haftasındaki mücadele, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekibin ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Olaylı derbinin ardından TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezaları verdi. TFF Yönetim Kurulu da her iki takımı hükmen mağlubiyetle cezalandırdı.

Profesyonel liglerde 59 kez karşılaşan iki ekipten Altay'ın 24, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada ise her iki takım da hükmen mağlup ilan edildi.

Bu maçlarda Altay'ın 74 golüne karşılık Göztepe 52 gol kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde gülen taraf 2-1 ve 2-0'lık skorlarla Altay olmuştu.

Alsancak Stadı'nda 34. randevu

Göztepe ile Altay, daha önce liglerde çıktıkları 59 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk, 2'sini Gürsel Aksel ve birini de Bornova Aziz Kocaoğlu statlarında oynadı.

İki takım arasındaki rekabette Altay'da 48, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan Mustafa Denizli, Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak dikkati çekiyor.

Altay, taraftarıyla buluşacak

Ligde son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Altay, 34. haftaya 32 puan ve averajla 13. sırada girdi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasını maç yapmadan geçecek Altay, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Altay'da kırmızı kart cezalısı Zeki Yıldırım ile sakatlığı bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde yarıda kalan müsabaka nedeniyle aldığı 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Altınordu maçıyla tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yarın taraftarıyla buluşacak.

İzmir temsilcisi seyircisinden yoksun çıktığı 6 iç saha maçında 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

Göztepe 9 maçtır kaybetmiyor

Ligde 9 maçtır yenilmeyen ve son 6 karşılaşmasını kayıpsız geçen Göztepe, 34. haftaya 53 puanla 6. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla play-off barajına girmeyi başardı.

Göztepeli taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği yarınki müsabakayı stattan takip edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 2014-2015 sezonu başında, uzmanların can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine yıkıldıktan sonra tekrar yapılan ve Mustafa Denizli'nin ismi verilen Alsancak Stadı'nda 9 yıl sonra tekrar bir müsabakaya çıkacak.

Alsancak Stadı, yıkılmadan önce son olarak 27 Mayıs 2014'te 2. Lig play-off yarı finalindeki Göztepe-Hatayspor maçına ev sahipliği yapmıştı.