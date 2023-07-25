Altay, ikinci etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci etap çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcular, birinci etap kamp çalışmalarının ardından 3 günlük izinlerini tamamlayarak tekrar Afyonkarahisar'da toplandı. Hazırlıklar 4 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci etap çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbolcular, 8 Temmuz'da Afyonkarahisar'da başladığı birinci etap kamp çalışmalarının ardından 3 günlük iznini tamamladı.

İkinci etap için tekrar Afyonkarahisar'da toplanan Altay, hazırlıklarını 4 Ağustos Cuma gününe kadar burada sürdürecek.