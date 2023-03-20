Altay için gizli tehlike

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olarak 25 puanda kalan 13'üncü sıradaki Altay, puan tablosunda düşme hattının 8 puan önünde yer almasına rağmen gizli küme düşme adayları arasında yer alıyor. Deprem felaketi sonrası Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu takımlarla maç yapmayan ekipler 3-0 hükmen galibiyetler elde edecek. Altay kalan haftalarda bu iki takımla da karşılaşmazken, alt sıralardaki rakipleri hükmen galibiyetleri hanelerine yazdıracak. Tabloya henüz yansımamasına rağmen şu an 15'inci sırada yer alan 24 puanlı Erzurumspor aslında 27 puanla, 16'ncı basamaktaki 20 puanlı Altınordu ise 26 puanla Altay'ın önünde yer alıyor.

Erzurumspor ve Altınordu bay haftalarını geride bırakmaları nedeniyle Altay'dan 1'er maç fazla da oynayacak. Ligde düşme hattında son 2 sırada yer alan 17'şer puanlı Denizlispor ve Gençlerbirliği de maç yapmadan 6'şar puan kazanacak. İki takımın gerçekte 23'er puanda olduğu hesaplandığında 25 puanlı Altay, bu düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor. Ayrıca Gençlerbirliği'nin Altay ve Denizlispor'dan 1 maç eksiği de var. Tabloda ateş çemberinin 8 puan önünde görünürken, gerçekte 2 puan önünde yer alan siyah-beyazlılar, bu hafta evinde Manisa FK karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.