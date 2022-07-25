Altay hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampında çalışmalarını hafta sonu da sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampında çalışmalarını hafta sonu da sürdürdü. Altay'ın, Afyonkarahisar kampı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına hafta sonu da ara vermeyen siyah beyazlı ekip günü gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanlar futbolculara özellikle dayanıklılık çalışmaları yaptırıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Altay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Altay hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.