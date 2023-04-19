Altay Göztepe maçının biletleri satışa çıkıyor
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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay'ın, Göztepe'yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri satışa çıkıyor.
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay'ın, Göztepe'yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri satışa çıkıyor.
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay, 23 Nisan Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakanın biletleri yarın saat 15.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP A-B-C Tribün: 500 TL
Numaralı Alt ve Üst Tribün: 100 TL
Maraton Üst ve Alt Tribün: 35 TL
İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla mücadeleye Göztepe taraftarları alınmayacak. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor