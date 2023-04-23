Altay-Göztepe maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazansak daha güzel olurdu ama olmadı.

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazansak daha güzel olurdu ama olmadı." dedi.

Mutlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kazanabilecekleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Maçı berabere bitirdik. Tabii ki puan puandır. Üç puanı alamıyorsanız 1 puan iyi puan oluyor. Kazansak daha güzel olurdu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Çocukları tebrik ediyorum. İyi mücadele verdik. Tam hamle yapacakları anda sakatlıktan dolayı zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hedef bundan sonra Boluspor maçı. O maçtan iyi bir netice alıp bir rahat nefes almak istiyoruz."

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu da ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti.

Ancak rakiplerine pozisyon şansı da vermediklerini aktaran Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunun hakimiydik. Talihsiz bir penaltı ile 1-0 mağlup duruma düştük ama vazgeçmeyen bir futbolcu topluluğu var. 10 maçtır gayet iyi giden bir takımız. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. 1-0'dan geri dönüp 1-1'i yakalamak bizim adımıza önemliydi. 1 puana üzülüyorum. Buradan galibiyetle dönebilirdik. Önümüzdeki hafta Adanaspor'dan 3 puan gelecek ve 57 puan olacağız. Play-off potasından çıkmak istemiyoruz. Kadromuz bunu yapacak kalitede. Hayırlısıyla ligi play-off potasında bitirmek istiyoruz."