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Altay-Göztepe İzmir Derbisi Biletleri Satışa Çıkıyor

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Altay'ın, Göztepe'yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak. Müsabaka 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Altay'ın, Göztepe'yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Altay, 3 Eylül Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak.

Müsabakanın biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP A-C Tribün: 600 TL

VIP B: 1200 TL

Numaralı Alt ve Üst Tribün: 100 TL

Maraton Üst ve Alt Tribün: 50 TL - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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