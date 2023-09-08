Altay-Göztepe derbisi sonrası cezalar açıklandı

İzmir'de oynanan Altay-Göztepe derbisi sonrası Altay kulübüne çeşitli cezalar verildi. Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar alan siyah-beyazlı kulüp, bazı seyircilerin elektronik biletlerini bloke etti. Ayrıca saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle para cezaları ve müsabakalardan men cezaları da verildi.

İZMİR,

İZMİR'de 1'inci Lig'de geçen pazar günü oynanan Altay-Göztepe derbisi sonrası ev sahibi konumundaki siyah-beyazlıların aldığı cezalar belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtar verirken, maraton alt tribün D-E ve numaralı alt tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

Altay'a saha olayları nedeniyle 56 bin, takım halinde sportmenliğe aykıra hareketi nedeniyle 15 bin 750 TL para cezası verildi. Siyah-beyazlılarda Kaleci Antrenörü Recep Öztürk ve santrfor Murat Uluç gördükleri kırmızı kart ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er müsabakadan men ve 19 bin 500'er TL para cezası aldı. 42 yaşındaki liglerin takım arkadaşı İbrahim Öztürk'le birlikte en yaşlı ismi Murat Uluç, milli ara sonrası Erzurumspor deplasmanında kadroda yer almayacak.