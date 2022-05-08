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Altay-Giresunspor maçının ardından

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti." dedi.

Yılmaz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri açısından iyi bir müsabaka geçtiğini söyledi.

Matematiksel olarak lige veda etmelerine rağmen kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttılar. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk ama duran toptan bir gol yedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sahanın hakimi bizdik. 2 genç oyuncumuzu oyuna soktuk. 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti. Gelecek sezonun planlaması için de iyi şeyler gördük. Önümüzdeki maçlarda da genç oyunculara şans vereceğiz."

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Altay, Spor, Haberler

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