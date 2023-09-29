Altay, Giresunspor deplasmanında galibiyet arıyor

Altay, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Bodrum FK ile berabere kaldıktan sonra Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Altay, düşme hattından kurtulmak için galibiyet arıyor.

İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra son maçında evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Altay, yarın deplasmanda Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek. Ligde 4 puanla 16'ncı sırada yer alan Altay, aynı puanla bir basamak üstünde yer alan rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda Tuna Üzümcü'nün yerine yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanmazken, takımın başında Bodrum maçında olduğu gibi Antrenör Özkan Kılıç yer alacak. İzmir ekibinde sakatlığı süren Deniz forma giyemeyecek. İyileşen Özgür'ün kadroda yer alması bekleniyor. Deplasmanda oynadığı 3 maçta Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor'a yenilen Altay ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.