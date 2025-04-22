Altay, Genel Kurul Toplantısı İçin Hazırlanıyor

Camianın Olağan Genel Kurul sonrası şirketleşme çalışmalarına ağırlık vereceği ifade edildi. Geçen yaz döneminde yatırımcı adaylarıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Altay, güçlü bir yatırımcı bulup puan silme cezalarından ve transfer yasağından kurtulmayı planlıyor. Camia önderleri yatırımcı bulamazsa İzmir temsilcisi önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de aynı sıkıntılarla boğuşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor