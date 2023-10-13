Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Altay, yeni teknik direktörü Djilali Bahlou yönetiminde antrenmanlara başladı.

Altay, Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Altay, müsabakanın hazırlıklarına başladı. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Djilali Bahlou da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Bahloul, oyuncularla özel olarak konuştu. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla noktalandı. - İZMİR