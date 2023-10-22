Altay, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak
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Altay, 1'inci Lig'de son sırada yer alırken yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetimindeki ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İzmir ekibi, galibiyet hedefliyor.
1'inci Lig'de 5 puanla son sırada yer alan Altay, yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetimindeki ilk maçında yarın deplasmanda Play-Off hattındaki 14 puanlı Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesinde İlker Yasin Avcı düdük çalacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı ön libero Ceyhun Gülselam dışında eksik yok. Siyah-beyazlılar, zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılıp ligdeki 2'nci galibiyetini almayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor