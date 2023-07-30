Altay, genç oyuncuların gelişimine önem veriyor

YENİ sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Altay, kampta 36 kişilik kadrosuyla yoğun bir dönemden geçiyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün iki ayrı grupla çalıştığı, sabah ve akşam yapılan antrenmanlarla birlikte genç teknik adamın günün 8-10 saatini sahada geçirdiği belirtildi. Tuna Üzümcü'nün genç oyuncuların gelişimlerini hızlandırmak için kadroyu geniş tuttuğu ifade edildi.

Transfer yasağının sürdüğü siyah-beyazlılarda altyapıdan yetişen yeni gençleri bu sezon vitrine çıkarmayı planlayan teknik patron Üzümcü, kamp bitiminde A takım kadrosundaki oyuncu sayısını 28'e düşürecek. Ligin ilk haftasında Şanlıurfaspor'a konuk olacak İzmir temsilcisinde bazı gençlerin profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.