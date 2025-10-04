Altay Galibiyet Hasretine Son Veremedi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Altay, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk olduğu Bornova 1877 takımı ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Bornova 1877, müsabakanın henüz 7'nci dakikasında Murat Arslan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı. Altay, 54'üncü dakikada 44 yaşındaki kaptanı Murat Uçar'la beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla Bornova 1877 puanını 7, Altay ise 2 yaptı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakımda olması nedeniyle bu karşılaşma Manisa'da oynandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor