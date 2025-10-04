Altay Galibiyet Hasretine Son Veremedi
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, Bornova 1877 ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Bornova, 7. dakikada öne geçti, Altay ise 54. dakikada kaptanı Murat Uçar ile eşitliği sağladı ve her iki ekip de 1'er puan aldı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Altay, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk olduğu Bornova 1877 takımı ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Bornova 1877, müsabakanın henüz 7'nci dakikasında Murat Arslan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı. Altay, 54'üncü dakikada 44 yaşındaki kaptanı Murat Uçar'la beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla Bornova 1877 puanını 7, Altay ise 2 yaptı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakımda olması nedeniyle bu karşılaşma Manisa'da oynandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor