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Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yaptığı konuşma ile başlayan idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından çift kale maç yaptı.

Altay, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Nisan, Altay, Spor, Haberler

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