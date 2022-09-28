Altay-Eyüpspor maçının hakemi Turgut Doman oldu Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay-Eyüpspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay- Eyüpspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altay, 1 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde maçın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Buna göre karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Eyüpspor Altay Spor Haberler

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