Altay, Eskişehirspor'a 3-2 Mağlup Oldu

3. Lig 4. Grup 4. hafta mücadelesinde Altay, evinde Eskişehirspor'a 3-2 yenilerek 1 puanda kaldı. Eskişehirspor ise 9 puana ulaştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Muhammed Ömür, Uğur Aydoğdu, Alişan Küçükkoçak

ALTAY: Ulaş – Yunus Efe (Dk. 46 Mehmet Nur), Hikmet, Sefa, Özgür, İsa (Dk. 46 Oktay), Mert (Dk. 53 Caner), Emre, Ali (Dk. 86 Onur Yıldız), Onur Efe, Murat Uluç

ESKİŞEHİRSPOR: Bora – Talha, Deniz (Dk. 87 Arda), Bahadır, Ali Fırat, Mustafa, Ozan İsmail Koç, Tayfun, Akın (Dk. 33 Kaan), İsmail Kulet (Dk. 87 Eren), Batuhan (Dk. 70 Berk)

GOLLER: Dk. 19 Batuhan, Dk. 72 Berk, Dk. 90+2 (Pen) Kaan ( Eskişehirspor ), Dk. 79 (Pen) Onur Efe, Dk. 89 Özgür ( Altay )

SARI KARTLAR: Mehmet Nur ( Altay ) İsmail Kulet, Ozan İsmail Koç, Bahadır, Ali Fırat ( Eskişehirspor )

3'üncü Lig 4'üncü Grup 4'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Eskişehirspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi 1 puanda kalırken, Eskişehir takımı 9 puana ulaştı.

7'nci dakikada sağ kanatta çizgiden Altaylı Özgür'ün kavisli şutunda kaleci Bora topu son anda kornere çeldi.

18'inci dakikada Eskişehirspor öne geçti. Altay kalecisi Ulaş'ın hatasında topu kapan Batuhan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

40'ıncı dakikada soldan Ali Fırat'ın ortasında Batuhan kafayı vurdu, kaleci Ulaş'ın çeldiği top üst direğe çarparak kornere gitti.

44'üncü dakikada soldan Özgür kullandığı kornerde Altaylı Hikmet'in kafa şutunda Ali Fırat topu çizgiden çıkardı.

İlk yarı Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

72'nci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mustafa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Berk, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.

78'inci dakikada Murat Uluç ceza sahasında Deniz tarafından indirildi. Hakem Muhammed Ömür penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Onur Efe farkı 1'e indirdi: 1-2.

89'uncu dakikada soldan Caner'in kornerinde iyi yükselen Özgür kafayla topu ağlara yolladı: 2-2.

90+2'nci dakikada Altay ceza sahasında Sefa'nın Berk'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda Kaan, kaleciyi ters köşeye yatırdı: 2-3.

Eskişehirspor maçı 3-2 kazandı.

