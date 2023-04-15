Altay, eski teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun takımı Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Altay, kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eski teknik direktörleri Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı rakipleri karşısında dezavantajlı durumda olan Altay, ligde kalma yolunda büyük bir mücadele verecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren 27 puanlı Gençlerbirliği'ne konuk olacak 31 puanlı Altay, eski teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi karşısına dezavantajlı çıkacak. Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala Altay'ın başına geçen ve bu sezon 23'üncü haftadaki Adanaspor mağlubiyetinin ardından görevden ayrılan Sinan Kaloğlu'nun siyah-beyazlı takımı çok iyi tanıması İzmir ekibi için handikap olacak.

Futbol kariyerinde yıldızı Altay'da parlayan ve her fırsatta Altaylı olduğunu dile getiren Sinan Kaloğlu, teknik adam olarak kümede kalma savaşı verdiği siyah-beyazlı ekibe karşı bu kez Gençlerbirliği'nin başında aynı hedefle saha kenarında yer alacak. Kaloğlu, Altay'da omuz omuza çalıştığı eski sportif direktör, şimdiki teknik direktör Tuna Üzümcü ile taktik savaşına girecek. Maçı kazanacak teknik adam ligde kalma yolunda büyük moral bulacak. Sinan Kaloğlu, Başkent ekibinin başında çıktığı ilk maçında Eyüpspor karşısında 2-0'lık zafere imza attı.