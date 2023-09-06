Altay, Erzurumspor FK maçı öncesi sakat oyuncularını iyileştirmek istiyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Göztepe'ye 1-0 yenilen Altay, 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesi 12 günlük arayı iyi değerlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakat oyuncularının iyileşmesini bekleyecek. İzmir ekibi, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Deniz Kadah ve Özgür Özkaya'nın yanı sıra derbinin ikinci yarısında sahayı sedyeyle terk eden Salih Sarıkaya ve Onur Efe'nin tedavilerine yoğunlaşacak.

Göztepe forması giyen Atınç Nukan'ın uzatmada attığı galibiyet golü sonrası sevincini abartması nedeniyle sinirlerine hakim olamayıp tepki gösteren ve yedek kulübesinde kırmızı kart gören Murat Uluç, 'Saldırı' nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Tecrübeli futbolcunun kaç maç ceza alacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Öte yandan siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Eren Erdoğan ile yönetimin sözleşme yenileme konusunda görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Genç futbolcunun durumu birkaç gün içerisinde belli olacak.