Altay, Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Altay, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Altay, henüz deplasmanda puan alamadı ve 13. sırada yer alıyor.