Altay, Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Altay, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Altay, henüz deplasmanda puan alamadı ve 13. sırada yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Altay, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Erzurumspor FK- Altay maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Ligde son hafta İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay, ilk 4 haftada bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda henüz puan alamayan siyah-beyazlı ekip, 3 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
Özgür Özkaya'nın sakatlığının bulunduğu Altay'da Deniz Kadah'ın durumu maç saatinde belli olacak.