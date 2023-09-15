Altay, Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak

Altay, 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ile yapacağı maçta galibiyet arayacak. İzmir ekibi, sakat ve cezalı oyuncularının eksikliğine rağmen dış sahada galibiyet almayı hedefliyor.

İZMİR,

1'inci Lig'de ilk 4 maçında 3 yenilgi, 1 galibiyet alan Altay yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşaccak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı santrfor Murat Uluç ile sakatlıkları bulunan forvet Deniz ve sol bek Özgür de görev yapamayacak. Ligde kendisi gibi 3 puanı bulunan Erzurumspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefleyen Altay, sahadan yenik ayrılması durumunda art arda 3'üncü mağlubiyetini almış olacak. İzmir ekibi son 2 maçında Kocaelispor (D) ve Göztepe'ye kaybetmişti.